На Тернопільщині нагадали правила розміщення сміттєвих контейнерів

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області наголосили на необхідності дотримання санітарних вимог при розміщенні контейнерів для твердих побутових відходів.

Фахівці зазначають, що неправильне облаштування контейнерних майданчиків може призвести до появи неприємних запахів, розмноження гризунів і комах, а також створює ризики поширення інфекційних захворювань.

Відповідно до державних санітарних норм, майданчики для контейнерів повинні мати тверде водонепроникне покриття, бути обладнані навісом та огорожею, а також ізольовані від житлових і громадських будівель зеленими насадженнями. Водночас вони не повинні розташовуватися на шляхах руху пішоходів чи транспорту.

Санітарні правила також визначають мінімальні відстані: не менше 20 метрів від житлових будівель, закладів освіти, медицини та місць відпочинку, а також щонайменше 5 метрів від меж присадибних ділянок.

Окремо наголошується на дотриманні термінів зберігання відходів: у холодний період — не більше трьох діб, у теплий — не більше однієї доби.

У відомстві підкреслюють, що відповідальність за організацію збору, зберігання та утилізації відходів покладена на органи місцевого самоврядування, а дотримання встановлених норм є важливою умовою безпечного та комфортного життя громадян.