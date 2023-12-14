Під Тернополем зіштовхнулися вантажівка з легковим авто. Є постраждалі

Співробітники ДСНС врятували двох людей, що постраждали внаслідок ДТП. Орієнтовно о 17:07 поблизу с. Смиківці Великобірківської територіальної громади Тернопільського району, на автодорозі E50, відбулось зіткнення вантажного автомобіля «Мercedec-Benz ATEGO» з легковим автомобілем «Мercedec-Benz» та автомобілем «Volkswagen Golf».

До місця надзвичайної події прибули співробітники ДСНС. Рятувальники деблокували потерпілу 21-річну водійку легкового автомобіля «Мercedec-Benz», жительку Хмельницького та надали домедичну допомогу 56-річній водійці “Volkswagen Golf”, жительці м.Волочиськ Хмельницької області.