09:53 | 14.12.2023
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Новини Тернополя 

Під Тернополем зіштовхнулися вантажівка з легковим авто. Є постраждалі

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Співробітники ДСНС врятували двох людей, що постраждали внаслідок ДТП. Орієнтовно о 17:07 поблизу с. Смиківці Великобірківської територіальної громади Тернопільського району, на автодорозі E50, відбулось зіткнення вантажного  автомобіля  «Мercedec-Benz  ATEGO» з легковим автомобілем «Мercedec-Benz» та  автомобілем «Volkswagen Golf». 

                                                                                                                                       До місця надзвичайної події прибули співробітники ДСНС. Рятувальники деблокували потерпілу 21-річну водійку легкового автомобіля «Мercedec-Benz», жительку Хмельницького та надали домедичну допомогу 56-річній водійці “Volkswagen Golf”, жительці м.Волочиськ Хмельницької області.                                                                                                                

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