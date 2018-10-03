Підкорення Азії: у Таїланді відкрилася виставка художника з Бережан Олега Шупляка

Вчора, 2 жовтня, у столиці Таїланду в місті Бангкок відкрилася виставка робіт українського художника Олега Шупляка.

Експонування робіт Шупляка відбувається у приміщенні Бангкокського мистецького та культурного центру (Bangkok Art and Culture Centre), який знаходяться під опікою уряду та королівської родини Таїланду.

— Подвійна радість і гордість проймає, від того, як випадкові відвідувачі виставки, з різних куточків світу і, звісно тайці, з захопленням і неприхованим враженням споглядали ці шедевральні роботи, фотографували картини і самі фотографувалися на фоні, і просто насолоджувалися роботами УКРАЇНСЬКОГО художника, — написала про виставку Олега Шупляка очевидиця Oksana Plantaz. — Завдяки таким талановитим майстрам, як Олег Шупляк, світ дізнається про Україну, її розмаїту красу і чаруючу багатогранність!

Довідково: Олег Шупляк проживає у місті Бережани. За освітою він – архітектор, хоча призвання своє знайшов саме в образотворчому мистецтві. Раніше працював вчителем малювання у рідному селі, тепер викладає у бережанській дитячій художній школі. Працює в галузі станкового живопису у різних напрямках. Широку популярність у світі здобула його серія «Двовзори» (авторська назва картин-ілюзій з подвійним змістом)