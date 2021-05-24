У її вмілих руках звичайний папір перетворюється на екологічні, практичні та дизайнерські деталі інтер’єру. Декоровані баночки для освячення води на Водохреще, великодні кошики, цукерниці й таці, сумки, органайзери – далеко не весь перелік того, на що може перетворити газетний папір жителька села Чернелів-Руський Байковецької об’єднаної територіальної громади Тернопільського району Оксана Думанська.





До давнього українського ремесла жінка долучилася під час декретної відпустки завдяки сучасним технологіям, зокрема інтернету.



– Лозоплетінню я почала вчитись в січні 2019 року, ще під час вагітності, – розповіла кореспонденту “Погляду” Оксана Думанська. – Тоді якраз постала потреба зробити перестановку в кімнаті — деякі деталі інтер’єру потрібно було замінити на більш зручні. В Youtube я побачила відео, як роблять органайзери з паперу. Саме органайзерами мені потрібно було облаштувати меблі з відкритими нішами. Впродовж кількох вечорів Youtube вперто пропонував подібну тематику, зрештою я натрапила на уроки плетіння з паперової лози і вирішила спробувати і собі щось змайструвати в цій техніці.



Так з’явився один виріб, потім інший. Процес захопив настільки, що переріс у хобі.



Перші трубочки були виготовлені з газети, яку їй віддавали друзі і сусіди.



– Найперше, з чим працювала, були газети, потім чистий газетний папір, – пригадує пані Оксана. – Крім цього треба було мати спиці, фарби, морилки, пропитки, спеціальні лаки. Також замовляю фанеру з лазерною різкою, яку фарбую в колір виробу, або лише покриваю лаком. У кравців замовляю пошиття підкладок та фурнітури для сумок.



Пані Оксана дарувала свої вироби рідним та друзям. А згодом вона виклала світлини своїх творінь у мережі Instagram на сторінці під назвою “Плетені фантазії”.



Станом на сьогодні в асортименті виробів Оксани Думанської є кошики, органайзери, сумки, вази, хлібниці, підноси, дорбаскети, тубуси на туалетний папір, тубуси для шампурів, кашпо для ялинки і вазонів. Вона може створити будь-які деталі у ванну, кухню, спальню, дитячу, коридор, на ганок.



– Деякі свої вироби випробовую і в екстремальних умовах — розташовую їх на вулиці, щоб переконатися, як витримують дощ, сніг, вітер, палюче сонце, – зазначила пані Оксана.



Орієнтовно виготовлення виробу з лози у майстрині займає тиждень. Якщо виріб дуже масивний — то на три дні довше. Для цього є просте пояснення: лозу жінка виготовляє сама, а це вимагає чіткої послідовності.



– Нарізаний на смужки папір накручую за допомогою спиці у трубочки, – ділиться творчим процесом Оксана Думанська. – Це займає день чи два, залежно від необхідної кількості. Далі — фарбування та обробка пропиткою для дерева. Потрібно 8-12 годин, щоб все висохло. Ще необхідно день чи більше (якщо виріб великий), щоб сплести виріб. Готове плетіння теж сохне певний час. Відтак обробка грунтовкою, сушка, а фінішним етапом є подвійне лакування. Інколи ще доводиться кріпити фурнітуру, наприклад, у сумці.



Як запевняє майстриня, не зважаючи на те, що лоза паперова – вона не поступається міцністю та практичністю звичній нам лозі. А все через те, що тонкі смужки газетного паперу завдяки тонкій спиці туго скручуються у трубочку, яка потім обробляється спеціальними речовинами, що надають їй міцності. А взагалі – не забуваймо, що папір виготовляють ні з чого іншого, а саме з деревини.



До слова, переглянути готові вироби можете у соцмережі Інстаграм під назвою “Плетені фантазії”. Також ви можете спостерігати за своренням виробу у сторіс, приймати участь у голосуванні та опитуванні при виборі кольору чи узору плетіння. У збережених сторіс є фото та відео усіх матеріалів, рецепти покрасок та процесу виготовлення. Хто зна, можливо і вам припаде до душі таке хобі.



Ірина Гайсюль.