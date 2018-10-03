У Тернополі відзначили керівників ветеранських організацій

Другий місяць осені починається з особливої дати – першого жовтня, коли у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблею ООН, а в Україні це також і День ветерана.

З нагоди свята у приміщення обласної ради завітали керівники ветеранських організацій Тернопільщини. Під час зустрічі керівники області порушили актуальні для ветеранів питання, винесли на обговорення проблеми, що потребують вирішення, та згадали те, що вже реалізовано спільними зусиллями.

– Уже у наші дні ветеранські ряди поповнилися людьми, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО та яким надано статус учасника бойових дій. А таких на Тернопільщині понад 5 тисяч осіб. На жаль, у війні на сході від рук російського агресора загинуло 128 наших краян, в області проживає 186 осіб з інвалідністю внаслідок війни на сході. Ми не повинні забувати нікого, хто ризикуючи власним життям, боровся і і продовжує захищати цілісність нашої держави, рідного краю в ім’я миру і спокою, – наголосив Віктор Овчарук.

До слова, День ветерана в Україні прийнято відзначати 1 жовтня. Мета цього святкування полягає в тому, щоб не забувати про великі подвиги захисників і визволителів нашої держави та назавжди зберегти в пам’яті українського народу частину історії про батьків і дідів, які захищали країну.