Андрій Підлужний став радником очільника Тернопільської області

Андрій Підлужний став радником голови тернопільської ОДА Степана Барни. Сьогодні, 14 червня, очільник краю вручив йому відповідне посвідчення та висловив сподівання на подальшу спільну та плідну роботу.

«Тернопільщина – це співучий край і край культури. А тому багато фестивалів в нашій області потребують промоції, організованості і для нас важливий ваш досвід як промоутера та продюсера, який працював багато років на різних каналах та продюсував різні формати заходів популярного характеру, – звернувся до Андрія Підлужного Степан Барна. – Спільно ми зможемо досягти того, щоб про Тернопілля говорили як про перлину духовності і культури, а також почули про нього не тільки в Україні, а й у світі».

У свою чергу Андрій Підлужний зауважив, що дуже приємно, що сьогодні влада цікавиться культурою та мистецтвом. І розповів, що на початку його творчої кар’єри зовсім не було комунікації з органами державної влади. Зараз ситуація кардинально інша.

«Я хочу подякувати за сприяння в зйомках кліпу «Вовки», який ми відзняли в Збаразькому замку. Це вже друга робота, яка має відношення до популяризації замків Тернопільщини (перший кліп «Навіки» відзняли на горі Бона у Кременці, – прим.) і на цьому ми не зупинимося. Також я планую організувати величезний цікавий тур визначними місцями Тернопільщини за участі відомих українських артистів, зокрема, моїх колег з гурту «Піккардійська Терція». Дуже багато планів, сподіваюся, що їх усіх вдасться реалізувати», – додав Андрій Підлужний.