У Тернополі відкриють перший в Україні імерсивний мультифункціональний хаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла частка соціально вразливих груп населення. Щоб підвищити рівень інклюзії та розвивати цифрову освіту серед різних категорій населення у Тернополі відкриють імерсивний мультифункціональний хаб.

🔺Відкриття хабу відбудеться 12 грудня о 14:00.

Імерсивний мультифункціональний хаб має на меті підвищити рівень комунікації й соціалізації різних верств населення, зокрема і вразливих груп. Зокрема, у ньому проводитимуть безкоштовні публічні зустрічі, події, навчальні уроки у віртуальних класах. Також на базі хабу за допомогою сучасних технологій, медики спільно з науковцями зможуть створювати програми та продукти для реабілітації.

Хаб буде оснащено сучасним обладнанням: планшетами, AR-гарнітурами, інструментом для виготовлення голограм та цифровими дошками. Це дасть можливість реалізувати цифрові проєкти, опанувати нові професії, а також налагодити комунікацію у громаді.

Серед спікерів:

– Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції;

– Володимир Труш, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації;

– Олена Іванова, керівниця проєктної команди з реабілітації та інклюзії ПРООН;

– Оксана Десятнюк, ректор ЗУНУ, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України;

– Сергій Мартинчук, Голова Представництва Cisco в Україні;

– Ірина Масло, заступниця керівника громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад».

🔹Імерсивний мультифункціональний простір працюватиме на базі Західноукраїнського національного університету. Також в його рамках створено 5 робочих місць та закладено умови для розвитку навичок у сфері цифрової освіти з допомогою платформи Дія.Освіта серед громадськості.

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Імерсивний мультифункціональний хаб створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, у співпраці із Тернопільською обласною військовою адміністрацією та Західноукраїнським національним університетом, за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Уряду Японії, з координацією ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад», за сприяння технічного партнера простору компанії Cisco Systems.