Підприємства Тернопільщини сплатили 489 млн грн. податку на прибуток

З початку цього року платники податків – юридичні особи Тернопільської області сплатили до Зведеного бюджету України 489 млн грн податку на прибуток підприємств. Це на 225,3 млн грн або ж на 85 відсотків більше порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 439,3 млнгрн, а до місцевих бюджетів – 49,7 млн гривень.

У січні-травні цього року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 8,2 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 2 млн гривень.

Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.