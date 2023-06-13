У Тернополі очистили 281 найпростіше укриття

У Тернопільській громаді 9 червня провели загальноміську толоку з метою покращення санітарного стану та безперешкодного доступу до найпростіших укриттів (підвальних приміщень) під час повітряної тривоги.

У місті очистили 281 найпростіше укриття, зокрема:

ПП «Дружба сервіс житло 1» – 17;

ПП «Загребелля» – 9;

ПП «Східний масив» – 18;

ТзОВ КК «Будсервіс» – 54;

ПП «Благоустрій» – 19;

ПП «Наш дім» – 41;

ПП «Сонячне» – 23;

ЖЕК 13 ЖБК – 4;

ПП «Люкс» – 75;

ПП «Вікторія М» – 14;

ПП «Тернопіль Комсервіс» – 7.

Під час очищення укриттів здебільшого були розчищені проходи від великогабаритного сміття (дивани, двері, вікна, залишки будівельних матеріалів) і залишки старих продовольчих продуктів із підвальних комірок мешканців. Одночасно проведено ревізію електропостачання у підвальних приміщеннях та наявність додаткових шляхів евакуації.

До заходів з очищення укриттів долучились підприємства, які виконують роботи з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, ОСББ, ЖБК, СК, ОСН-БК, комунальні підприємства, заклади освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтв, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації та небайдужі мешканці громади.

Окрім того, у рамках робіт з доброустрою, нанесено маркування та інформаційні таблички з метою належного інформування та швидкого доступу до місць знаходження захисних споруд. Тож тернополяни та гості міста зможуть швидко зорієнтуватись та віднайти місце знаходження захисних споруд, що розміщені найближче до місця перебування чи проживання.