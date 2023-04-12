Підприємці Тернопільської громади можуть отримати до 100 тис. грн на власну справу

4 квітня стартував грантовий конкурс «Роби своє», який дає можливість підприємцям отримати на започаткування чи продовження власного бізнесу до 100 тис. грн.

На грантову підтримку можуть подаватися:

бізнеси, що вже працюють;

підприємці, які мають бізнес-ідею і шукають кошти на її втілення;

підприємці, які релокують свою справу.

Основними критеріями для відбору переможців є: інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальний ефект у громаді та/або залучення до бізнесу чи роботи переселенців.

Для того, щоб подати заявку до участі, необхідно перейти за посиланням.

Кінцевий термін подачі – 5 травня 2023 р. Оголошення переможців заплановане на 25 травня. Запитання можна надсилати на електронну адресу: doyourbusiness@mhp.com.ua

Як зазначають організатори конкурсу, цього року своїм фокусом у підтримці бізнес-проєктів визначено продовольчу безпеку. Вирішили спрямувати зусилля на створення успішної екосистеми малого бізнесу в регіонах, яка б давала людям роботу та забезпечувала громаду або й область товарами чи послугами у сфері продовольчої безпеки.

Цьогоріч заплановано підтримати не менше 50 проєктів. Сумарний бюджет конкурсу становить 6 млн грн.

До слова, минулого року у межах конкурсу благодійний фонд профінансував 74 бізнес-ідеї на суму понад 6 млн грн у 11 областях України.