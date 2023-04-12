Під час п’янки тернополянин підрізав товариша

41-річному тернополянину слідчі інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень товаришу.

З колото-різаною раною стегна, пробитою стегновою артерією та масивною кровотечею бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Тернополя 1989 року народження. Ножове поранення чоловік отримав під час розпивання спиртних напоїв.

Про пораненого місцевого мешканця на лінію “102” 10 квітня повідомили медики. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. У ході розслідування стало відомо, що підозрюваний до свого помешкання запросив товаришів. Чоловіки розпивали спиртні напої, а після опівночі між господарем та одним із гостей виникла суперечка, яка завершилася ножовим пораненням.

Власник квартири схопив кухонного ножа та вдарив ним співрозмовника в стегно. Лезо сильно пошкодило артерію. Підозрюваний намагався спинити кровотечу і викликав швидку. Потерпілого врятували медики. Загрози його життю немає.

Нападник у скоєному зізнався. Йому слідчі уже оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.