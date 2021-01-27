Майже сотню книжок передали сьогодні військовим від тернопільської громади

27 січня 2021 року бібліотекарки відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ на контрольно-пропускному пункті передали військовослужбовцям 44-ї окремої артилерійської бригади міста Тернополя 90 художніх книжок вітчизняних та зарубіжних авторів, науково-популярних і довідкових видань, зібраних тернополянами в рамках постійної Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна», започаткованої у 2015 році.

Колектив Тернопільської ОУНБ дякує всім, хто долучився до проведення благодійної акції та сподівається, що громада нашого краю і надалі підтримуватиме цей благородний почин.

Усі охочі можуть приносити книжки у відділ міського абонементу нашої книгозбірні за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка,15, тел. 52-03-74, 0963673155