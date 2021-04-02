Підволочиський підприємець використовув працю 5 незадекларованих працівників

В області постійно триває інформаційна кампанія щодо подолання незадекларованої праці та детінізації заробітної плати. Так, під час чергового інформаційного відвідування, інспектори праці Управління Держпраці у Тернопільській області у смт. Підволочиськ виявили суб’єкта господарювання, що мав розбіжності між орієнтовною чисельністю працівників та фактично задекларованими працівниками.

Інспектори за результатами інформаційного заходу згодом провели інспекційне відвідування. Під час заходу контролю за додержанням законодавства про працю у суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у сфері організації харчування та готельних послуг, виявили 5 осіб, із якими не було укладено належним чином трудові відносини. Серед них – двоє кухарів, двоє офіціантів та одна покоївка.

Інспектор вніс припис, яким зобов’язав роботодавця оформити трудові відносини з працівниками належним чином, видав попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю. Також матеріали інспекційного відвідування скеровано до правоохоронних органів для вирішення про притягнення їх до кримінальної відповідальності.