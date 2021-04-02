В одній з аптек Тернополя виявили завищення цін на лікарські засоби

В одній з аптек обласного центру спеціалісти Держпродспоживслужби виявили завищення цін на лікарські засоби.

Спеціалісти відділу контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели перевірку суб’єкта господарювання, що проводять діяльність на фармацевтичному ринку, під час якої виявлено порушення вимог законодавства з питань дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» запроваджено державне регулювання на лікарські засоби, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Даною постановою передбачено встановлення граничних торговельних (роздрібних) надбавок, що нараховується до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків.

Під час перевірки встановлено факт завищення граничних торговельних надбавок на певні лікарські препарати, а саме: лікарський засіб “Аугментин” пор.д/п сусп.600мг/5мл”, та “Амоксиклав” 312,5мг/5мл, який реалізовували в даній аптеці по роздрібній ціні із застосуванням торгівельної надбавки, що перевищує 20%.

Спеціалісти Держпродспоживслужби під час перевірки встановили також порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення» в частині підвищення роздрібних цін на товари протиепідемічного призначення на 5 і більше відсотків без попереднього декларування цін.

Зокрема, без процедури декларування у даній аптеці реалізовували лікарські засоби “Парацетамол” табл., 500 мг №10, “Бетадин” р-н 10% 30мл. Спеціалісти Держпродспоживслужби “Азитромицин” капс. 500 мл. №30 та інші.

Спеціалісти Держпродспоживслужби за результатами проведеної перевірки застосували до суб’єкта господарювання адміністративно-господарські санкції та склали адміністративний протокол на посадову особу.