“Пільговий тариф на проїзд в маршрутках для тернопільських учнів має працювати на постійній основі”

Сьогодні, на сесії міської ради депутати та міський голова підтримали депутатський запит Назара Зелінки, щодо пільгової оплати за проїзд в громадському транспорті учнів.

Станом на зараз учні оплачують у маршрутних таксі 3 грн на період навчального року, крім канікул. Під час канікул в маршрутних таксі для учнів стандартний тариф 6 грн.

уть не знає, що зараз кожна школа сама собі встановлює структуру навчального року, тому в місті канікули десинхронізовані. Відповідно коли частина шкіл мають мають канікули, то для прикладу учні Української гімназії мають навчання і змушені оплачувати повну вартість проїзду, бо оператор маршрутних таксі переналаштовує на той період термінали, скасовуючи для учнів пільгу. Крім того під час канікул позашкільна освіта міста працює, і учні активно користуються маршрутними таксі для того, щоб відвідувати відповідні спортивні, мистецькі та інші розвиваючі заняття, – каже депутат.

Тому Назар Зелінка вважає справедливим встановити пільговий проїзд в маршрутних таксі для учнів на постійній основі.

Тепер управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради має прописати в умовах найближчого конкурсу для перевізників на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м.Тернополі, який відбудеться в січні 2020 року, пільговий тариф на проїзд у маршрутних таксі для учнів навчальних закладів Тернопільської громади на постійній основі.

Нагадаємо, що в тролейбусах та автобусі 1-А учні їздять безкоштовно за рахунок міського бюджету на постійній основі.