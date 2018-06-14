Пільги для Тернопільської ОТГ – дискримінація для “не тернополян”?

13 червня на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради було прийняте рішення про пільги для жителів сіл, які в майбутньому планують приєднаютися до Тернопільської ОТГ, – пише Овід.

Міський голова Сергій Надал наголосив, що Тернопіль – є самодостатнім містом, яке має можливість успішно розвиватися і працювати самостійно. “Місто не потребує додаткової допомоги за рахунок приєднання навколишніх населених пунктів. Але, якщо жителі сіл все таки вирішать долучитися до обласного центру, то на сесії міськради ми ці питання будемо детально вивчати”, – додав мер Тернополя.

Також очільник міста заявив, що процес об’єднання громад є добровільним. “Об’єднання громад має відбуватись виключно на добровільних засадах. Ніхто не повинен нікого змушувати перекроювати села через адмінреформу”, – уточнив Сергій Надал. І також наголосив, що виконком розробив ряд своєрідних пільг для тих громад, які в майбутньому все таки приєднаються до Тернопільської ОТГ.

Жителі громади Тернополя отримують безкоштовну медичну допомогу в комунальних лікувально-профілактичних закладах міста. Нагадаємо, що згідно прийнятого рішення на сесії міськради від 17 січня 2017 року про міжбюджетні трансферти, жителі, які не мають офіційної реєстрації проживання в Тернополі повинні сплачувати за медичні послуги. Зокрема, разовий прийом у терапевта вартує 30 гриевнь. Один день перебування в реанімації – 1000 гривень, перший день перебування в міському комунальному пологовому будинку – 700 гривень, наступні дні – 300 гривень. Якщо хвору дитинку з села привезуть в міську лікарню, то її перебування батькам обійдеться в 280 гривень за день.

Жителі громади отримають безоплатні медичні рецепти. Зможуть безкоштовно пролікувати та протезувати зуби. Усе це надаватиметься за кошти медичної субвенції, яка надійде після приєднання сіл до громади Тернополя.

Надання освітніх послуг в закладах позашкільної та дошкільної освіти, закладах фізичної культури та спорту безкоштовно. Наразі, зараз існує досить гостра проблема з відвідуванням садочків дітей, які не мають тернопільської прописки. Нещодавно ОВІД писав про те, що 4-річного Рената Хасан вихователі не впустили до ситсадка, через те, що хлопчик прописаний в Теребовлі, а його мама не погодилася платити батьківську плату, як іногодня. Згідно рішення сесії Тернопільської міськради, батьки, які прописані не в Тернополі мають сплачувати батьківську плату у дошкільних закладах у розмірі 1215 гривень в місяць. А якщо ваша дитина відвідує позашкільні заняття в комунальних закладах зі спорту чи музики, то таке навчання обійдеться приблизно в 800 гривень в місяць.

“Майбутні жителі громади також матимуть можливість отримати “картку тернополянина”, а також можливість безкоштовного проїзду на рівні з пільговиками, які проживають у м. Тернопіль і надання інших додаткових послуг на рівні з мешканцями Тернополя ”, – заявив Сергій Надал.

Проте такі пільги – незаконні, – стверджують юристи. Юрист-консультант ГО “ВО Автомайдан” Ростислав Небельський каже, що безкоштовне навчання в закладах дошкільної освіти передбачено Конституцією України та Законом про дошкільну освіту. “Пільгів для менкаців сіл, які приєднаються до Тернополя не може бути. Тому, що якщо міська влада надає тернополянам пільги по відношенню до інших категорій осіб, то це не пільги, а дискримінація”, – заявляє юрист.

“Щодо “картки тернополянина” теж саме, – додає Ростислав. – Не можна шляхом видачі шматка пластику, вводити обмеження на право осіб, які є, наприклад, пенсіонерами, інвалідами їздити в громадському транспорті безкоштовно. Тому що таке право цим людям надають постанови кабінету міністрів України”, – зазначає юрист.

Загалом із заяв міського голови Тернополя стосовно так званих пільг – постає багато запитань. Порушуючи вище чинне законодавство міська влада ще раніше почала ділити людей на “міських” та “не міських”. А сьогоднішні затверджені на виконкомі привілеї для майбутніх жителів Тернопільської ОТГ ще більше порушують статтю 24 Конституції України, де чітко вказано: Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Проте міський голова своїми діями ще раз підтверджує – що в місті є лише одна “конституція” і один господар, який заявляючи, що Тернопіль є самодостатнім містом все таки бажає збільшити навколишні землі обласного центру. Адже чому тоді, депутати обласної ради не змогли за першим разом проголосувати за створення Білецької громади, а зробили це лише під тиском громадськості та бійки з нардепом?

Чи часом це не внутрішні домовленості?