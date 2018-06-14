На Тернопільщині після допиту 13-річний хлопець потрапив до лікарні (відео)

Чоловік сам виховує 13-річого онука. Мати хлопчика працює у Києві. Чоловік пригадує, що того дня він разом із онуком поралися на городі, коли до них завітали поліцейські. Вони відразу звинуватили хлопця у крадіжці дзеркала від авто. Дитина не заперечувала і винесла заборонений трофей. Після цього копи запропонували проїхати до відділку. Дідусь попередив, що онук страждає на епілепсію. Коли 13-річний Влад таки вийшов від поліцейських, дитина плакала і просила захисту. Хлопчик розповів, що його били і змушували зізнатися у тих злочинах, яких він не скоював

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