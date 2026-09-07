Після резонансного інциденту на Тернопільщині групи ТЦК зобов’яжуть працювати з бодікамерами

На Тернопільщині посилять контроль за діями військовослужбовців ТЦК та СП під час оповіщення громадян. Від 8 вересня усі групи оповіщення повинні мати справні бодікамери та здійснювати відеофіксацію своїх дій.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільщини після робочої наради з керівниками Тернопільського обласного ТЦК та СП і Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Нарада відбулася після резонансної події за участю військовослужбовців ТЦК та цивільних осіб. За словами посадовця, найближчим часом діям усіх учасників інциденту — як військових, так і цивільних — буде надано правову оцінку.

Під час зустрічі основну увагу приділили недопущенню порушень прав громадян під час заходів з оповіщення та забезпеченню законності в діях військовослужбовців ТЦК та СП.

За результатами наради ухвалили низку рішень:

🔹 від 8 вересня 2026 року всі групи оповіщення ТЦК та СП повинні мати справні бодікамери та вести відеофіксацію;

🔹 військовослужбовці мають перебувати в однострої відповідно до вимог статутів ЗСУ;

🔹 можливі порушення процедури оповіщення з боку військовослужбовців ТЦК перевірятиме Військова служба правопорядку;

🔹 можливі порушення з боку поліцейських перевірятимуть інспекція з особового складу та підрозділи внутрішньої безпеки Національної поліції.

У поліції також запевнили, що правоохоронці під час виконання службових обов’язків діятимуть виключно в межах законодавства та з увімкненими нагрудними відеореєстраторами.

Громадян, які стали свідками можливих протиправних дій або вважають, що їхні права були порушені, закликають повідомляти про це на спецлінії 102 або 112.

«Закон один для всіх. І відповідальність за його порушення також має бути однаковою для кожного», — наголосили в поліції.