На Тернопільщині митник вимагав $5 тисяч за вступ до вишу та відстрочку від мобілізації

На Тернопільщині службовця митниці підозрюють в одержанні 5 тисяч доларів неправомірної вигоди за допомогу військовозобов’язаному чоловікові зі вступом до навчального закладу та отриманням відстрочки від мобілізації.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища, поєднане з вимаганням.

За даними слідства, митник дізнався, що військовозобов’язаний планує вступати до навчального закладу, та запропонував йому «допомогу». Чоловік заявив, що має знайомих серед викладачів і може посприяти успішному складанню іспитів та зарахуванню.

За це він вимагав $5 тисяч, попередивши, що без передачі коштів вступ нібито буде неможливим.

Гроші чоловік мав передати трьома частинами. Спочатку він віддав $3 тисячі під час зустрічі з фігурантом. Ще $500 передав біля навчального закладу перед іспитами. Решту — $1500 — мав віддати після остаточного вирішення питання.

Після зарахування на навчання чоловік за вказівкою підозрюваного оновив дані у застосунку «Резерв+». Після цього в системі з’явилася інформація про відстрочку від мобілізації.

Під час отримання останньої частини коштів інспектора затримали правоохоронці.

Наразі встановлюють можливу причетність до схеми працівників навчального закладу.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення майже 67 тисяч гривень застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.