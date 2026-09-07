На Тернопільщині водій на Opel Astra збив дитину на мотициклі
5 вересня на автодорозі Бучач — Возилів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла. У аварії травмувався неповнолітній.
За попередніми даними, водій автомобіля Opel Astra, здійснюючи поворот, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з мотоциклом, яким керував 15-річний житель Чортківського району.
Після ДТП на місце виїжджала слідчо-оперативна група. Постраждалого неповнолітнього бригада екстреної медичної допомоги доправила до травматологічного відділення.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.