На Тенопільщині автомобіль збив трьох пішоходів, серед них — двоє дітей

Увечері 5 вересня у Чорткові сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали троє пішоходів. Аварія трапилася близько 21:00 на вулиці Незалежності.

За попередньою інформацією поліції, водійка автомобіля Opel Astra допустила наїзд на людей, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП травмувалися троє жителів Чорткова — 26-річна жінка та двоє дітей 2010 і 2024 років народження.

Дітям медики надали допомогу без госпіталізації. 26-річну жінку доправили до неврологічного відділення.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.