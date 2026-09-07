Горіли будівлі, квартири та трава – як пройшов день у тернопільських рятувальників

6 вересня пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільщини чотири рази виїжджали на ліквідацію пожеж. Від вогню вбережено дві будівлі.

У селі Васильків Чортківського району горіла господарська будівля. Вогонь охопив 70 м.кв, знищив покриття та речі домашнього вжитку. Рятувальники ліквідували пожежу й не допустили знищення будівлі.

У селищі Гусятин виникла пожежа у квартирі на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Вогонь охопив 35 м.кв, знищив речі домашнього вжитку та пошкодив облицювання стін і стелі. До гасіння залучали ланку газодимозахисної служби. Будівлю вдалося врятувати.

Ще дві пожежі сухої трави ліквідували в селах Колиндяни та Суходіл Чортківського району. Загальна площа, охоплена вогнем, — 110 м.кв.

Причини виникнення пожеж і суми завданих збитків встановлюються.