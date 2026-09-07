Кременецький «Міськводгосп» відшкодував понад 1,2 мільйона гривень збитків державі

💰 Комунальне підприємство Кременецької міської ради «Міськводгосп» добровільно сплатило 1 275 147 гривень збитків, завданих державі через порушення природоохоронного законодавства.

Під час позапланової перевірки, проведеної у червні 2026 року, Державна екологічна інспекція у Тернопільській області встановила порушення на очисних спорудах підприємства.

Зокрема, «Міськводгосп» здійснював скид зворотних вод у річку Іква з перевищенням встановлених нормативів гранично допустимого скиду, визначених дозволом на спеціальне водокористування.

За результатами перевірки Інспекція розрахувала завдані державі збитки та пред’явила підприємству дві претензії:

🔹 995 188,88 грн — за порушення, допущене у 2025 році;

🔹 279 957,94 грн — за період із 17 квітня до 24 червня 2026 року.

Підприємство виконало законні вимоги екологічної інспекції та повністю відшкодувало збитки у добровільному порядку.

Водночас в Інспекції зазначають, що раніше збитки, завдані державі через аналогічні порушення природоохоронного законодавства, з підприємства доводилося стягувати через суд.

У Державній екологічній інспекції наголошують, що й надалі контролюватимуть дотримання природоохоронного законодавства та вживатимуть передбачених законом заходів для відшкодування шкоди, завданої довкіллю.