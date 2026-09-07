На Тернопільщині чоловік застрелив сусідського кота

У селі Верещаки Кременецького району чоловік застрелив кота, який, за його словами, постійно приходив на його подвір’я та їв корм, призначений для його тварин. За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про загибель кота надійшло на лінію 102 від жительки села. Жінка розповіла, що сусід здійснив постріл у її тварину.

На місці події правоохоронці встановили, що кота застрелили з пневматичної гвинтівки. Знаряддя вилучили.

Чоловік пояснив поліцейським, що причиною його вчинку стало те, що кіт сусідки регулярно приходив на його подвір’я та їв корм, який він залишав для власних тварин.

Слідчі відділення поліції №1 міста Ланівці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

За скоєне чоловікові загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.