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У Кременці водій Skoda збив мотоцикліста

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5 вересня у Кременці на вулиці Лятуринської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла. Внаслідок аварії травмувався 50-річний мотоцикліст.

За попередньою інформацією поліції, житель села Великий Кунинець, керуючи автомобілем Skoda Fabia, під час виконання повороту допустив зіткнення з мотоциклом Mustang. За кермом двоколісника перебував житель Кременецького району, 1976 року народження.

Мотоцикліст отримав численні переломи. Потерпілого госпіталізували до анестезіологічного відділення.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

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