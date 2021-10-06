Після виявлення сибірки частину тернопільського зоокутка випалили вогнем

Зоокуток на території одного з тернопільських парків, де напередодні виявили сибірку, закрили на карантин. Обслуговувати та годувати тварин, які залишилися в зоокутку будуть лише двоє працівників управління парків. Стійло та місце вигулу інфікованого сибіркою поні обпалили вогнем, аби таким чином знищити інфекцію.

5 жовтня у Тернопільській ОДА зібрали термінове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому вирішили, що в тернопільському зоокутку необхідно ввести карантин, а тварин, які контактували з загиблим поні, відселити окремо від інших і спостерігати за їх станом. Також всім тваринам було проведено екстрене щеплення від сибірської виразки. Стійло та загін, де утримували загиблого поні, обробили спеціальними розчинами, а після того випалили усе вогнем.

А дев’ять працівників комунального підприємства, які в той період контактували з тваринами мають для профілактики приймати курс антибіотиків.

«За людьми ведеться медичний нагляд. Окрім того, вони приймають антибіотикотерапію з метою попередження виникнення захворювання у цих людей», — розповіла на прес-конференції після засідання комісії завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій ДУ Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Надія Годована.

Тернополянам рекомендують на час карантину не наближатися до загонів з тваринами ближче як на два метри. Однак трьох поні, які контактували із хворою твариною, перевели в окрему загорожу і сьогодні багато людей, які гуляли в парку з дітьми, з рук годували їх.

«Це є особливо небезпечне інфекційне захворювання, спільне для тварин і людей в тому числі. Відповідно людина може заразитися при безпосередньому догляді за твариною, при споживанні м’яса хворої тварини, при знятті шкіри, при носінні навіть одягу з хутра», — додала Надія Годована, наголосивши, що інфекція не передається від однієї людини до іншої.

Якщо ж людина все-таки захворіла, то інфекція проявляється сильним головним болем, різким підняттям температури. На шкірі утворюються великі карбункули з гноєм, які прориваються. Хвороба розвивається дуже швидко — від двох годин до трьох днів. В більшості випадків лікування вчасно допомагає.

У місцевій Держпродспоживслужбі припускають, що поні загинуло, оскільки, в корм могла потрапити земля із спорами сибірки. За словами фахівців, ця виразка в природі може жити у спорах сотні років. А на Тернопільщині є понад 370 місць, де ще за Радянського Союзу були захоронені загиблі тварини.

Востаннє людина на Тернопільщині хворіла на сибірку ще в середині 70-х років минулого століття. У тварин же фіксували смерть від сибірки востаннє у 1996 році. Триватиме карантин в зоокутку щонайменше 15-ть днів. Якщо ж зафіксують нову смерть тварини, або заразиться людина, то тоді весь Тернопіль введуть в карантинну зону.

Спеціалісти також ретельно стежать за здоров’ям буйволів, які напередодні прорвали потрійну огорожу зоокутка і гуляли вечірнім містом. Нараз не відомо, чи могли вони рознести вулицями Тернополя спори сибірки. Чиновники ж кажуть, що тварини так агресивно повелися в той самий день, коли їх провакцинували від сибірської виразки.



Зоряна Яримишин, Захід.нет.