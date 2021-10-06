На Тернопільщині чоловік повідомив про замінування готелю

Органом досудового розслідування ВП №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області повідомлено про підозру особі, яка вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 259 КК України, а саме завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Нагадаємо, 27 вересня близько 21.50 на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік і повідомив про закладення вибухового пристрою в готелі, який знаходиться на території Байковецької громади. Під час спілкування з оператором незнайомець плутався та зізнався, що нічого не заміновував і запитав, що йому буде за такий вчинок. Відтак поставив слухавку і більше на зв’язок не виходив.

Збаразькі працівники поліції встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування готелю.

За такий телефонний дзвінок чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до шести років.