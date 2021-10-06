В Тернополі через три дні запрацюють чотири камери автоматичної фіксації перевищення швидкості

Через три дні, 8 жовтня у Тернополі запрацюють чотири комери автоматичної фіксації (КАФ) перевищення швидкості.

Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив Святослав Журовський, директор КП “Тернопіль Інтеравіа”.

“Ми віддаляли цей день як могли. В Тернополі 4 камери автоматичної фіксації (КАФ) перевищення швидкості запрацюють уже в цю п’ятницю (08.10.21). Нагадаю, де вони знаходяться: 1. вул. Злуки, біля кінотеатру Довженка. В напрямку 6-го магазину; 2. вул. Злуки, біля кінотеатру Довженка. В напрямку вул. 15 Квітня; 3. вул. Протасевича (біля вул. Лесі Українки, навпроти шиномонтажу). В напрямку Збаразького кільця; 4. вул. Будного, поряд з ЖК “Набережний квартал” (недалеко від ресторану “Братислава”) Камера на пр. С. Бандери (біля літака) запрацює згодом. Проводиться стандартизація, метрологія і інші бюрократичні процедури”, – відзначив Святослав Журовський.



За словами керівника комунального підприєства, додаткові КАФ будуть встановлені у 2022 році.



“Не літайте більше 50 км. год.! Або літайте більше 220 км. год, тоді камера не встигає виміряти швидкість”, – підсумував Святослав Журовський.