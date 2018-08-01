Волинський художник-іконописець розмальвуватиме каплицю на Кременеччині

Відомий волинський художник-іконописець Ярослав Жупанюк розписує каплицю у селі Лішня.

Кременчанам майстер відомий із 2015 року, коли він був учасником першого міжнародного художнього пленеру “Краєвиди Волині”, що відбувався тоді у Кременці та Дубно. По завершені пленеру, художник залишив кілька своїх робіт написаних на околицях нашого міста, які лягли в основу колекції галереї живописних та графічних картин “Краєвиди Волині”.

Перша робота виконана на полотні олійними фарбами під назвою “І на старість світить сонце”. В етюді розіграний сюжет, де серед сільської хати та помазаного глиною старенького хлівчика весняне сонце світлом та тінями обігріває подвір’я, на якому немов зупинився час, про що говорить силует старої, одинокої жінки. У цій художній техніці було виконане і наступне полотно – “Іква”, де вдалині видніється поодинока хатка, а на перших планах річка Іква, яка поволі тече серед неймовірно мальовничого, весняного лугу.

Роботи автора, це любов до України, Волині, до українського села, яке сьогодні швидкими темпами видозмінюється, місцями не залишаючи і натяку на сиву давнину та глибокий світ традицій наших пращурів. Поетично, сумно, прикро.

Не кожному дано своєю творчістю викликати цілу низку емоцій, навіювати спогади та роздуми, дарувати естетичну насолоду.

Не раз я бував у майстра в Луцьку в майстерні, був на відкритті його виставок, переглянув велику кількість робіт з його творчості і майже з перших днів знайомства, став палким прихильником художника. З великою повагою ставлюсь до іншої гілки діяльності Ярослава Жупанюка до розпису українських храмів та іконопису. Тому мені захотілось написати про Ярослава, а також повідомити, що він зі своєю дружиною Аллою Жупанюк сьогодні в с.Лішня розписує новозбудовану каплицю на честь загиблих воїнів невизнаної російсько-української війни.

” Усе має мати свій глибокий та потаємний зміст, не просто так Оранта посередині храму, старовинні українські та козацькі орнаменти, підібрані відповідні ікони” – розповідає митець.

Розпис храму у Лішні буде витвором сакрального мистецтва.

Андрій Левчук.

Джерело: Кременець City