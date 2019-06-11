Що не так у тернопільських дитячих закладах оздоровлення

На Тернопільщині працює робоча група, яка за розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 8 квітня 2019 р., зобов’язана здійснювати постійний контроль за дитячими оздоровчими закладами упродовж 2019 року.

Фахівці Управління обстежили десять дитячих оздоровчих закладів (КМ ДОЗ «Лісовий дзвіночок» с. Скоморохи Бучацького району; ДП ОК «Лісовий» с. Скоморохи Бучацького району; ТОВ табір «Сокіл» с. Чорний ліс Збаразького району; ТОВ «Санаторій «Барвінок» с. Мшанець Зборівського району; Лановецьке районне комунальне підприємство «Оздоровчий табір «Лісова казка» с. Борщівка Лановецького району; дитячий оздоровчий заклад «Промінь» с. Долина Теребовлянського району; дитячий оздоровчий заклад «Дивосвіт» с. Кутянка Шумського району; міжгосподарський пансіонат «Лісова пісня» м. Борщів; дитячий оздоровчий комплекс «Збруч» смт. Скала-Подільська Борщівського району; дитячий оздоровчий комплекс «Ромашка» с. Нирків Заліщицького району.

За результатами проведених обстежень виявлено ряд характерних порушень чинного законодавства з охорони праці, а саме:

посадові осби не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці ( ТОВ табір «Сокіл», ДОЗ «Дивосвіт», ОТ «Лісова казка», ДОЗ «Промінь»);

не призначено відповідальних осіб за електрогосподарство (ОТ «Лісова казка», ДОЗ «Дивосвіт», ДП ОК «Лісовий», ДОЗ «Ромашка»);

електроперсонал не атестований на групу допуску по елетробезпеці (ТОВ табір «Сокіл», ДОЗ «Дивосвіт», ДП ОК «Лісовий», ДОЗ «Ромашка»);

технологічне обладнання оздоровчих закладів не обладнано захисними кожухами;

електрощитові не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами (ДОК «Збруч», міжгосподарський пансіонат «Лісова пісня», ДП ОК «Лісовий», КМ ДОЗ «Лісовий дзвіночок»);

не проведено замірів опору ізоляції електромережі, опору заземлення заземлюючих пристроїв (ДОЗ «Дивосвіт», ОТ «Лісова казка». ТОВ «Санаторій Барвінок»).

Члени робочої групи провели наради з керівниками та посадовими особами закладів та наголосили на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Дитячий оздоровчий заклад «Дивосвіт» проводить капітальну реконструкцію оздоровчих та господарських приміщень, відтак в оздоровчий період цьогоріч приймати дітей не буде.

Позапланові перевірки стану охорони праці дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей будуть проведені в травні-червні 2019 року.

Робоча група з питань оздоровлення та відпочинку дітей під час оздоровчого періоду буде здійснювати обстеження оздоровчих закладів.