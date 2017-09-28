Пластуна Володимира Федорчука нагороджено Бронзовим Хрестом за геройський чин (посмертно)
На сходинах Пленуму ГПБ 23 вересня 2017 року за рекомендацією Булави Головної Булавної УПС затверджено рішення про надання пл. сен. Володимиру Федорчуку, СМ Бронзового Хреста за геройський чин (посмертно), – про це йдеться на сайті організації.
Цю пластову нагороду надано другові Володимиру за врятування життя поранених під час Революції Гідності 2013-2014 рр., участь в Антитерористичній операції на сході України у 2015 році, а також за спробу врятування життя пластуна-юнака Максима Скасківа на річці Дністер в с. Устя Монастириського району Тернопільської області 20 червня 2017 року.