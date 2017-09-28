Тернопільські школи через стан пожежної безпеки не готові до початку навчального року (відео)

Після пожежі в Одесі, де у дитячому таборі загинуло двоє дітей, всі заклади освіти почали перевіряти на дотримання правил пожежної безпеки. На Тернопільщині ще питання почали розглядати ще влітку. Громадські активісти заявляли, що школи не готові до початку навчального року. У навчальних закладах належним чином не обладнанні пожежні сигналізації, а система протипожежного оповіщення – взагалі відсутня.

– Тернопільські школи через стан пожежної безпеки не готові до початку навчального року. Тому що пожежні сигналізації належним чином не обладнані, систем протипожежного оповіщення – немає. Є вогнегасники, але цього недостатньо. Цього року 5-6 шкіл мали б бути обладнані протипожежними системами оповіщення. На це виділилися кошти з бюджету міста. Наступного року ми будемо домагатися, щоб ще частина шкіл мали подібну систему, – розповідає громадський активіст Василь Томчишин.

Директори тернопільських шкіл кажуть, хоча фінансування обмежене – діти щомісяця проходять інструктаж з евакуації.

– Школярі знають, як поводити себе у разі надзвичайної ситуації. Бо добре ознайомленні з планом евакуації. Загалом ми слідкуємо, аби у навчальному закладі все було добре. І, загалом, у школі немає неліцензованої техніки, – каже заступник директора з навчально-виховної роботи Тернопільської ЗОШ №3 Любов Шендеровська.

Також на Тернопільщині частина шкіл є дуже старими. Там потрібно міняти електричні проводки.

– Ми намагаємося міняти електричні проводки для того, щоб не було коротких замикань і не ставалася пожежа. Але разом з тим неможливо в один рік кардинально все змінити, бо маємо багато старих шкіл. Проте нові навчальні заклади будують з дотриманням всіх вимог, – зауважила начальник Управління освіти й науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

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