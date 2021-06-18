По теребовлянському парку розгулював чоловік з холодною зброєю

Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує 34-річному жителю Теребовлі. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю.

Усе почалося з того, що до співробітників відділення поліції у Теребовлі надійшло повідомлення про молодого чоловіка, котрий неадекватно поводиться у міському парку.

— Правоохоронці, виїхавши на місце події, при спробі заспокоїти нетверезого зловмисника під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, ззовні схожий на холодну зброю, – кастет, — кажуть в ГУНП у Тернопільській області.

Щодо порушника складено адмінпротокол за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці та розпочато кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Триває досудове розслідування.