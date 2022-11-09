Понад 418,9 млн грн податку на прибуток сплатили підприємства Тернопілля

Підприємства Тернопілля перерахували до Зведеного бюджету України понад 418,9 млн грн податку на прибуток. Приріст до січня-жовтня 2021 року склав 83,3 млн грн або на чверть більше. При чому до державної скарбниці надійшло трохи більше 376,2 млн грн, територіальні громади отримали 42,7 млн гривень.

Цьогоріч упродовж десяти місяців до загального фонду зведеного бюджету також спрямували 11,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вдвічі більше, ніж торік.

Лише у жовтні до зведеного бюджету сплатили 7,9 млн грн податку на прибуток, у тому числі 7,1 млн грн до державного та 800 тис. грн до місцевих бюджетів. Додатково бюджет отримали 900 тис. грн та 200 тис. грн відповідно, оскільки сплата перевищила очікувані надходження на 14 та 40 відсотків.