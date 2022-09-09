У Тернополі відбувся показ фільмів Міжнародного дитячого медіафестивалю

Днями стартував XIV Міжнародний дитячий медіафестиваль «Дитятко», учасниками якого стали юні телевізійники з 34 країн світу.

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся перший у Тернополі показ окремих стрічок фестивалю, який також був присвячений Дню українського кіно, що відзначається щорічно у другу суботу вересня.

Прем’єра відбулась за участі голови Тернопільської кінокомісії та члена професійного журі медіафесту Володимира Ханаса, членкині Тернопільської кінокомісії та очільниці кіностудії «FilmWorkshop» Наталії Орищак, а також юних учасників – вихованців дитячого інтернет-телебачення «VoilaTV» та кіностудії «FilmWorkshop».

Глядачі були вражені глибиною змісту, актуальністю тематики та креативним оформленням картин, які вже по праву можна вважати частиною сучасного медіамистецтва. Після перегляду стає зрозуміло, які саме теми найбільше хвилюють митців-початківців, а це насамперед: стан екології, тема стосунків між людьми та самотності, і, звичайно ж, війна, яка торкнулась усіх і кожного.

Фестиваль «Дитятко – 2022» триватиме з 7 по 10 вересня, а його кульмінацією стане церемонія закриття, що відбудеться у суботу, 10 вересня, в режимі онлайн. Трансляцію можна дивитись у Youtube та Facebook, а детальнішу інформацію – дізнавайтесь на сайті http://fest.dytiatko.org.ua/

Бібліотекарі також запрошують ознайомитись з книжковою виставкою «Українське кіно: майстерність талантів», що експонується у секторі естетичного виховання і дізнатись багато цікавого про зірок українського кінематографа, найвідоміші кінофільми, що прославили країну на увесь світ.