Подробиці: що покладуть у рекордно довгу ковбасу Тернополя

Найдовшу, 400-метрову ковбасу, приготують 6 травня під час фестивалю “Тернопільська брама”, який відбудеться на Театральному майдані.

Для цього рекордного м`ясного виробу вибрали сорт з групи мисливських “Кабаноссі”. У баранячу череву покладуть м’ясо свинини, яловичини, натуральні спеції (чорний і білий перець, коріандр, сіль). Кажуть, ця ковбаса найбільше продається у виробника. Прогнозують, що вага виробу буде понад 200 кілограмів. Як саме її готуватимуть, наразі таємниця.

Організатори обіцяють, що новим рекордом пригощатимуть безкоштовно усіх бажаючих.

До слова, зараз найдовшою ковбасою, зафіксованою у Книзі рекордів, вважається 365-метрова.

Ірина Юрко.

Фото автора.