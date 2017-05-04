Начальник тернопільської мерії активно скуповує нерухомість

Начальник Олександр Смик, здавалося б непримітного на перший погляд управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, за останні три роки активно скуповує нерухомість у Файному місті.

Згідно електронної декларації за 2016 рік, у його власності є квартира в Тернополі площею 20,7 кв. м, яку він придбав у липні 2015 року за 247 тис. 60 грн. На рік швидше за 574 тис . 583 грн. він купив ще одну квартиру, але вже значно більшу – 83,7 кв. м. Остання на правах приватної власності належить самому Смику та його дружині Марії Гудимі – відомій дизайнерці, організатору «Тернопільських днів моди». Також у дружини чиновника в Тернополі є земельна ділянка площею 600 кв. м.

Раніше Олександр Смик розповідав, що мав житловий будинок у Кременці, який у декларації відсутній. Цілком очевидно, що він його продав.

Заробив у 2016 році Олександр Смик 143 тис. 959 грн. Що цікаво, його дружина у минулому році отримувала доходи одразу в трьох установах, які вважалися її основним місцем роботи. Спершу, очевидно, вона працювала в Галицькому коледжі ім. В. Чорновола, де заробила 26 тис. 083 грн. Згодом вирішала перейшли на державну службу – в управління культури Тернопільської ОДА. Але щоб туди потрапити, потрібно було мати певний ранг держслужбовця. Завдяки знайомствам свого чоловіка, пані Марію влаштували в патронатну службу ТОДА, в якій вона пробула найпевніше один місяць (заробила 2087 грн.) і з чистою совістю і з рангом у трудовій книжці перейшла на роботу в «культурне» управління (заступник начальника – начальник відділу культури, охорони культурної спадщини), де заробила 61 тис. 803 грн.

До слова, Олександр Смик тримає в готівці 92 тис. грн., а його дружина – 78 тис. грн.