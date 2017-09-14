“Похибка” в освоєнні бюджетних коштів: вхід у парк ім. Т. Шевченка коштує на 2,7 млн. менше?

Вхід в парк ім.Т.Шевченка коштує на 2,7 млн. менше. Про це стверджує депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт.

“Майже три млн. грн. – буває і така “похибка” при освоєнні бюджетних коштів…, — зазначив Іван Сороколіт. — Сьогодні на депутатській комісії з питань ЖКГ погоджували внесення змін в титульні списки капітальних ремонтів. Цікавою зміною видалась пропозиція зменшити загальну суму ремонту входу в парк Шевченка на таку собі “символічну суму” – 2,7 млн. грн. Представник управління ЖКГ пояснив, мовляв, відбулась економія коштів, частина робіт була зроблена в 2016-му році. Водночас, представник управління підтвердив, що в 2017-му році по цьому об’єкту була сплачена сума більше 7 млн. грн. Цікавим є те, що кілька місяців тому на даний об’єкт наполегливо довиділялось кілька мільйонів гривень з поясненням, що у цьому є крайня необхідність. Тоді це питання викликало суттєві суперечки на депутатській комісії. З присутніх на засіданні членів комісії я єдиний, хто тоді не підтримав додавання “незрозумілих” мільйонів. Ще тоді інтуїтивно відчував, що щось не так з тим входом в парк. Якщо не помиляюсь, то саме цей об’єкт (вхід в парк ім.Т.Шевченка) фігурував у ЗМІ як той, по котрому, на думку правоохоронців були суттєво завищені кошториси – http://gip.org.ua/…/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D…/ То що це? Технічна помилка? Чи заслуга правоохоронців?”.