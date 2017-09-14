У с. Гаї на Кременеччині відкрили першу дошкільну групу

У Кременецькому районі, у НВК «Гаївської ЗОШ І-ІІ ступенів – ЗНЗ» відкрили першу в селі дошкільну групу. На урочистості до закладу завітали представники партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», зокрема, голова районної ради Володимир Стефанський та депутат Василь Петрук.

Група для дошкільнят розпочала своє функціонування за ініціативи депутатів районної ради (партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність») Сергія Сімчука та Василя Петрука. Протягом літніх канікул вони особисто контролювали ремонтні роботи та закупівлю інвентаря в Гаївський ДНЗ.

«Батьки, які хотіли віддати малечу в садочок, були змушені возити дітей в сусідні села. Люди звернулися до мене як до депутата щодо вирішення цієї проблеми. За підтримки голови районної адміністрації розпочали роботи. Звернулися до сільського голови. І сьогодні бачимо результат спільної роботи. Батьки задоволені. У групі вже навчаються понад 20 дітей», – каже депутат районної ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Василь Петрук.