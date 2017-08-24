Допрем’єрний показ фільму «Червоний» присвятили двом тернополянам

На ексклюзивний допрем’єрний показ нового українського фільму “Червоний” 19 серпня у Тернопіль приїхали виконавець головної ролі Микола Береза, режисер Заза Буадзе, продюсери Володимир Філіппов, Андрій Суярко. Цей показ вони присвятили двом тернополянам — ветеранам УПА — Зиновію Сердюку з с. Гаї Шевченківські та Ігорю Олещуку, свідкам подій, про які йдеться у кіно.

Фільм знято за мотивами третьої частини однойменного роману Андрія Кокотюхи, який написав і сценарій фільму. Загальнонаціональна прем’єра “Червоного” у 150 кінотеатрах країни відбудеться сьогодні, 24 серпня. Як зазначив Андрій Суярко, з повнометражного фільму зроблять чотири серії “Червоного” для показу на телебачанні.

На показ у Тернополі зібралася повна зала глядачів — журналісти, громадські діячі, влада, пересічні тернополяни. Після перегляду ветерани УПА Зиновій Сердюк та Ігор Олещук підтвердили, що фільм “Червоний” знято правдиво. Вони акцентували, що на екранах такі фільми зараз потрібні, як повітря. Мовляв, ми повинні знати і цінувати правду про минуле України.

“Червоний” розповідає про події 1947 року, коли головний герой – воїн УПА Данило Червоний – потрапляє у концтабір ГУЛАГу. Разом із іншими українцями він не готовий миритися із тоталітарним режимом. Тому під його проводом вони кидають виклик кримінальникам та керівництву табору, піднімають збройне повстання й… Спойлерити не будемо, подивіться самі:).

