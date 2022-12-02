Поки батьки закордоном, неповнолітній син може стати вбивцею

Друзі, відповідно до ПДР: водій — це особа, яка керує джерелом підвищеної небезпеки, пройшла навчання в автошколі та отримала посвідчення водія відповідної категорії. Відтак, керування автомобілем неповнолітньою особою, яка не отримала посвідчення — категорично заборонено, адже такий водій наражає на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.

Окрім того, нагадуємо, що належне виконання батьківських обов’язків — це забезпечення безпеки для дитини, її соціальне та правове виховання. Тож, батьки, які дозволяють неповнолітнім дітям сідати за кермо автомобіля, нехтують правилами, наражають на небезпеку дитину та неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки.

А як визначити роль батьків у вихованні 17-річного юнака, на якого від початку року вже складено 15 адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху?

29-го листопада, близько 17-ї години, патрулюючи на автодорозі М 19 Доманове — Тереблече, інспектори патрульної поліції виявили автомобіль BMW, який рухався на значній швидкості та зухвало порушував ПДР. Інспектори спробували зупинити автівку, але на законну вимогу поліцейських водій не відреагував та подався навтьоки.

За деякий час, патрульні все ж зупинили вказаний автомобіль та, спілкуючись з водієм, встановити, що керманичем є юнак 2005 року народження.

Патрульні відсторонили останнього від керування транспортними засобом та склали на хлопця протоколи за ч. 1 ст. 122 (Перетин суцільної роздільної смуги) за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування автомобілем особою, яка не має такого права) КУпАП.

Інспектори спробували викликати на місце події батьків юнака, але останні перебувають за кордоном. Тому на місце прибули повнолітні знайомі юнака, які забрали правопорушника та автомобіль з місця події.

Та на наступний день, 30-го листопада, патрульні знову виявили вказаний автомобіль на автодорозі М-19, на об’їзді міста Чортків. Водій автомобіля BMW знову зухвало порушував ПДР України. Поліцейські зупинили автівку та з’ясували, що за кермом перебував той самий неповнолітній хлопець.

Охоронці порядку знову склали на нього протоколи за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування автомобілем особою, яка не має такого права) та за ч. 1 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Закликаємо громадян не нехтувати правилами дорожнього руху та не допускати неповнолітніх до керування транспортними засобами.

Стосовно ж цього випадку, поліцейські передали інформацію про неповнолітнього відповідним працівникам поліції, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини стосовно його способу життя, участь батьків у вихованні дитини та притягнуть винних, до передбаченої відповідальності.