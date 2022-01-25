Поліцейські влаштували рейд в “Подолянах”

У вихідні дні, 22 та 23 січня, працівниками управління муніципальної інспекції спільно із інспекторами Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проведено ряд обстежень на предмет дотримання протиепідеміологічних заходів у ТЦ «Орнава», ТЦ «Новус», центральному автовокзалі та інших торгівельних закладах.

За результатами перевірки, на 10 осіб, в яких були відсутні засоби індивідуального захисту, а саме, респіратори або захисні маски, оформлено адміністративні протоколи за ч.2 ст.44-3 КУпАП .

24 січня під час проведення чергового рейду, інспекторами оформлено три адміністративних протоколи за порушення карантинних вимог.

Окрім цього, надалі проводяться профілактичні бесіди із громадянами, які перебували у громадських місцях та неправильно носили індивідуальні засоби захисту. В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що за вказані порушення законодавством передбачено накладення штрафних санкцій у сумі від 170 грн до 255грн.

Робота щодо дотримання карантинних вимог у місті продовжується.