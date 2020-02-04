Поліцейську Тернопільщини Євгенію Купчик відзначив Голова Нацполіції

Подяку від Голови Національної поліції України Ігора Клименка отримала поліцейська Збаражчини. Відзнаку підлеглій вручив очільник Головного управління в Тернопільській області Олександр Богомол.

Нагороду за успішне й сумлінне виконання службового обов’язку, вагомий внесок у справу забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки й порядку отримала капітан поліції ювенальної превенції Збаразького відділення поліції Євгенія Купчик. Відповідний наказ голова Нацполіції підписав 22 січня 2020 року.

Євгенія Купчик є частим гостем чи не в усіх навчальних закладах району. ЇЇ радо зустрічають малеча та старшокласники. До всіх дітей працівник ювенальної превенції знаходить особливий підхід: піклується про тих, хто потребує особливої уваги, навчає законослухняності, підтримує ініціативність та наполегливість у спільних творчих задумах.

Начальник ГУНП в Тернопільській області привітав свою підлеглу та побажав їй подальшого кар’єрного зростання.