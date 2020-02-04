15:01 | 4.02.2020
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Новини Тернополя 

Поліцейську Тернопільщини Євгенію Купчик відзначив Голова Нацполіції

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Подяку від Голови Національної поліції України Ігора Клименка отримала поліцейська Збаражчини. Відзнаку підлеглій вручив очільник Головного управління в Тернопільській області Олександр Богомол.
 
Нагороду за успішне й сумлінне виконання службового обов’язку, вагомий внесок у справу забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки й порядку отримала капітан поліції ювенальної превенції Збаразького відділення поліції Євгенія Купчик. Відповідний наказ голова Нацполіції підписав 22 січня 2020 року.
 
 
Євгенія Купчик є частим гостем чи не в усіх навчальних закладах району. ЇЇ радо зустрічають малеча та старшокласники. До всіх дітей працівник ювенальної превенції знаходить особливий підхід:   піклується про тих, хто потребує особливої уваги, навчає законослухняності, підтримує  ініціативність та наполегливість у спільних творчих задумах.
 
Начальник ГУНП в Тернопільській області привітав свою підлеглу та побажав їй подальшого кар’єрного зростання.
 

 

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