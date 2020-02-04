Де у Тернополі можна сплачувати за комунальні послуги вдвічі меншу комісію

У 20 відділеннях Укрпошти Тернополя діють «Щасливі години для платежів» – комісія при оплаті платежів у першій половині дня буде вдвічі меншою, ніж у другій половині дня.

Проєкт дасть змогу забезпечити більш якісне обслуговування клієнтів, за рахунок управління клієнтськими потоками у поштових відділеннях відповідно до потреб споживачів та рівномірного розподілу навантаження на операційні вікна протягом всього робочого дня.

«Щасливі години для платежів» дають можливість кожному клієнту Укрпошти заощадити при оплаті комунальних та інших платежів, за умови відвідування поштових відділень до 13:00. Саме у першій половині дня тарифи на оплату платежів у відділеннях Укрпошти стануть значно меншими, ніж аналогічна вартість отримання послуг у банківських відділеннях.

Після 13:00, комісія за сплату платежів буде збільшена удвічі від суми, що діятиме у першій половині дня.

Відповідно, у другій половині дня поштові відділення Укрпошти очікують на відправників та отримувачів посилок, які тепер зможуть користуватися послугами у більш комфортних умовах та без черг.

«Щасливі години для платежів» поширюються на рахунки за комунальні послуги, оплату за телефонний зв’язок/телебачення/інтернет чи будь-які інші регулярні платежі. Враховуючи, що, сплачується декілька квитанцій за місяць, загальна економія – суттєва.

Користуватися такою можливістю можна щодня, починаючи з початку роботи поштових відділень Тернополя та до 13:00. Це особливо актуально в опалювальний період, коли бюджетне навантаження по платіжках часто стає критичним для більшості населення.



Перелік відділень зв’язку Укрпошти із «Щасливими годинами»:

Індекс Назва відділення Адреса 46001 Тернопіль 1 м.Тернопіль, вул. В’ячеслава Чорновола, 1 46011 Тернопіль 11 м.Тернопіль, вул. Слівенська,15 46012 Тернопіль 12 м.Тернопіль, вул. Золотогірська, 3А 46013 Тернопіль 13 м.Тернопіль, просп. Степана Бандери,96 46016 Тернопіль 16 м.Тернопіль, вул. Морозенка,7 46018 Тернопіль 18 м.Тернопіль, вул. Миру,11 46002 Тернопіль 2 м.Тернопіль, вул. Паркова, 4 46020 Тернопіль 20 м.Тернопіль, вул. Коновальця,8 46021 Тернопіль 21 м.Тернопіль, вул. Грушевського,8 46022 Тернопіль 22 м.Тернопіль, вул. Протасевича,14 46023 Тернопіль 23 м.Тернопіль, бульв. Петлюри,2 46024 Тернопіль 24 м.Тернопіль, просп. Злуки, 45 46025 Тернопіль 25 м.Тернопіль, вул. Руська,35 46027 Тернопіль 27 м.Тернопіль, вул. Просвіти,6 46003 Тернопіль 3 м.Тернопіль, вул. Котляревського, 69 46004 Тернопіль 4 м.Тернопіль, вул. Тарнавського, 36 46005 Тернопіль 5 м.Тернопіль, вул. Микулинецька,106А 46006 Тернопіль 6 м.Тернопіль, вул. Князя Острозького,54 46008 Тернопіль 8 м.Тернопіль, вул. Живова,28 46009 Тернопіль 9 м.Тернопіль, вул. Мазепи,3