Де у Тернополі можна сплачувати за комунальні послуги вдвічі меншу комісію
У 20 відділеннях Укрпошти Тернополя діють «Щасливі години для платежів» – комісія при оплаті платежів у першій половині дня буде вдвічі меншою, ніж у другій половині дня.
Проєкт дасть змогу забезпечити більш якісне обслуговування клієнтів, за рахунок управління клієнтськими потоками у поштових відділеннях відповідно до потреб споживачів та рівномірного розподілу навантаження на операційні вікна протягом всього робочого дня.
«Щасливі години для платежів» дають можливість кожному клієнту Укрпошти заощадити при оплаті комунальних та інших платежів, за умови відвідування поштових відділень до 13:00. Саме у першій половині дня тарифи на оплату платежів у відділеннях Укрпошти стануть значно меншими, ніж аналогічна вартість отримання послуг у банківських відділеннях.
Після 13:00, комісія за сплату платежів буде збільшена удвічі від суми, що діятиме у першій половині дня.
Відповідно, у другій половині дня поштові відділення Укрпошти очікують на відправників та отримувачів посилок, які тепер зможуть користуватися послугами у більш комфортних умовах та без черг.
«Щасливі години для платежів» поширюються на рахунки за комунальні послуги, оплату за телефонний зв’язок/телебачення/інтернет чи будь-які інші регулярні платежі. Враховуючи, що, сплачується декілька квитанцій за місяць, загальна економія – суттєва.
Користуватися такою можливістю можна щодня, починаючи з початку роботи поштових відділень Тернополя та до 13:00. Це особливо актуально в опалювальний період, коли бюджетне навантаження по платіжках часто стає критичним для більшості населення.
Перелік відділень зв’язку Укрпошти із «Щасливими годинами»:
Індекс
Назва відділення
Адреса
46001
Тернопіль 1
м.Тернопіль, вул. В’ячеслава Чорновола, 1
46011
Тернопіль 11
м.Тернопіль, вул. Слівенська,15
46012
Тернопіль 12
м.Тернопіль, вул. Золотогірська, 3А
46013
Тернопіль 13
м.Тернопіль, просп. Степана Бандери,96
46016
Тернопіль 16
м.Тернопіль, вул. Морозенка,7
46018
Тернопіль 18
м.Тернопіль, вул. Миру,11
46002
Тернопіль 2
м.Тернопіль, вул. Паркова, 4
46020
Тернопіль 20
м.Тернопіль, вул. Коновальця,8
46021
Тернопіль 21
м.Тернопіль, вул. Грушевського,8
46022
Тернопіль 22
м.Тернопіль, вул. Протасевича,14
46023
Тернопіль 23
м.Тернопіль, бульв. Петлюри,2
46024
Тернопіль 24
м.Тернопіль, просп. Злуки, 45
46025
Тернопіль 25
м.Тернопіль, вул. Руська,35
46027
Тернопіль 27
м.Тернопіль, вул. Просвіти,6
46003
Тернопіль 3
м.Тернопіль, вул. Котляревського, 69
46004
Тернопіль 4
м.Тернопіль, вул. Тарнавського, 36
46005
Тернопіль 5
м.Тернопіль, вул. Микулинецька,106А
46006
Тернопіль 6
м.Тернопіль, вул. Князя Острозького,54
46008
Тернопіль 8
м.Тернопіль, вул. Живова,28
46009
Тернопіль 9
м.Тернопіль, вул. Мазепи,3