14:31 | 4.02.2020
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Де у Тернополі можна сплачувати за комунальні послуги вдвічі меншу комісію

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У 20 відділеннях Укрпошти Тернополя діють «Щасливі години для платежів» – комісія при оплаті платежів у першій половині дня буде вдвічі меншою, ніж у другій половині дня.
Проєкт дасть змогу забезпечити більш якісне обслуговування клієнтів, за рахунок управління клієнтськими потоками у поштових відділеннях відповідно до потреб споживачів та рівномірного розподілу навантаження на операційні вікна протягом всього робочого дня.
«Щасливі години для платежів» дають можливість кожному клієнту Укрпошти заощадити при оплаті комунальних та інших платежів, за умови відвідування поштових відділень до 13:00. Саме у першій половині дня тарифи на оплату платежів у відділеннях Укрпошти стануть значно меншими, ніж аналогічна вартість отримання послуг у банківських відділеннях.
Після 13:00, комісія за сплату платежів буде збільшена удвічі від суми, що діятиме у першій половині дня.
Відповідно, у другій половині дня поштові відділення Укрпошти очікують на відправників та отримувачів посилок, які тепер зможуть користуватися послугами у більш комфортних умовах та без черг.
«Щасливі години для платежів» поширюються на рахунки за комунальні послуги, оплату за телефонний зв’язок/телебачення/інтернет чи будь-які інші регулярні платежі. Враховуючи, що, сплачується декілька квитанцій за місяць, загальна економія – суттєва.
Користуватися такою можливістю можна щодня, починаючи з початку роботи поштових відділень Тернополя та до 13:00. Це особливо актуально в опалювальний період, коли бюджетне навантаження по платіжках часто стає критичним для більшості населення.

Перелік відділень зв’язку Укрпошти із «Щасливими годинами»:  

Індекс

Назва відділення

Адреса

46001

Тернопіль 1

м.Тернопіль, вул. В’ячеслава Чорновола, 1

46011

Тернопіль 11

м.Тернопіль, вул. Слівенська,15

46012

Тернопіль 12

м.Тернопіль, вул. Золотогірська, 3А

46013

Тернопіль 13

м.Тернопіль, просп. Степана Бандери,96

46016

Тернопіль 16

м.Тернопіль, вул. Морозенка,7

46018

Тернопіль 18

м.Тернопіль, вул. Миру,11

46002

Тернопіль 2

м.Тернопіль, вул. Паркова, 4

46020

Тернопіль 20

м.Тернопіль, вул. Коновальця,8

46021

Тернопіль 21

м.Тернопіль, вул. Грушевського,8

46022

Тернопіль 22

м.Тернопіль, вул. Протасевича,14

46023

Тернопіль 23

м.Тернопіль, бульв. Петлюри,2

46024

Тернопіль 24

м.Тернопіль, просп. Злуки, 45

46025

Тернопіль 25

м.Тернопіль, вул. Руська,35

46027

Тернопіль 27

м.Тернопіль, вул. Просвіти,6

46003

Тернопіль 3

м.Тернопіль, вул. Котляревського, 69

46004

Тернопіль 4

м.Тернопіль, вул. Тарнавського, 36

46005

Тернопіль 5

м.Тернопіль, вул. Микулинецька,106А

46006

Тернопіль 6

м.Тернопіль, вул. Князя Острозького,54

46008

Тернопіль 8

м.Тернопіль, вул. Живова,28

46009

Тернопіль 9

м.Тернопіль, вул. Мазепи,3

   

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