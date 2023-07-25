Приставив сокиру до голови: Верховний Суд залишив без змін вирок засудженому за розбійний напад на самотню пенсіонерку

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду визнав безпідставними доводи касаційної скарги захисника засудженого Віталія І. на вирок Шумського районного суду від 4 серпня 2022 року та ухвалу Тернопільського апеляційного суду від 12 жовтня 2022 року.

Як встановлено районним судом, 19 грудня 2021 року, приблизно о 22 год., неодноразово судимий Віталій І. з метою заволодіння особистим майном прийшов у сусіднє село Тилявка Кременецького району і шляхом віджиму вікна проник у будинок 84-річної пенсіонерки. Надалі зайшов до кімнати та, погрожуючи предметом, схожим на сокиру, почав вимагати в Антоніни М. гроші. Усвідомлюючи небезпеку своєму здоров’ю та життю, потерпіла проти власної волі віддала йому 240 грн. Але Віталій І. продовжував вимагати гроші і приставив до її голови предмет, схожий на сокиру. Сприймаючи погрози як реальні, потерпіла винесла з сусідньої кімнати і всупереч власної волі віддала ще 2 тис. 500 грн. Отримавши гроші, Віталій І. покинув будинок через вхідні двері, своїми злочинними діями заподіявши потерпілій 2 тис. 740 грн майнової шкоди.

Вироком Шумського районного суду від 4 серпня 2022 року, 43-річного Віталія І. визнано винним за ч. 3 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою насильства, небезпечний для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбою), поєднаному з проникненням у житло) та із застосуванням положень ч. 1 ст. 71 КК України остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією майна, що є його власністю.

Довідка: санкція ч. 3 ст. 187 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 12 жовтня 2022 року апеляційну скаргу захисника обвинуваченого залишено без задоволення, а вирок Шумського районного суду від 4 серпня 2022 року – без змін.

Не погодились із судовими рішеннями, захисник засудженого подав касаційну скаргу і просив вирок районного суду та ухвалу апеляційного суду скасувати, а справу направити на новий розгляд у суді першої інстанції. Вважав, що суди попередніх інстанцій в основу своїх рішень поклали докази, зібрані з істотним порушенням норм процесуального права, які поза розумним сумнівом не довели причетність його підзахисного до інкримінованого йому злочину.

12 липня 2023 року на електронну адресу Касаційного кримінального суду Верховного Суду надійшла копія лікарського свідоцтва про смерть Віталія І. від 11 липня 2023 року, та копія заяви батька засудженого, в якій той просив продовжити судовий розгляд справи з метою реабілітації померлого сина (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України).

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, правового висновку об’єднаної палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 761/33482/16-к (провадження № 51-4744 кмо 18) та зважаючи на позицію батька померлого Верховний Суд з метою реабілітації померлого вирішив за необхідне продовжити касаційний розгляд в порядку, передбаченому главою 32 КПК України.

За результатом касаційного розгляду Верховний Суд прийшов до висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій винесено законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для їх скасування немає.