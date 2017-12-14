Тернопільська поліція не має жодного правового впливу на міську раду? (документ)

Під час моніторингу державних закупівель проведених Управлінням житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради, виявлено цікавий збіг між учасниками таких закупівель, оскільки згідно з статутами даних підприємств юридична адреса ТОВ «Крембуд», ТОВ «Тербуд», ТОВ «Газ-Пласт-Буд» в них однакова місто Кременець, вул. Березина, будинок 2, а також документація, має деякий збіг. Мова йде про проведення чотирьох закупівель на загальну суму 5 447 118 грн.

З приводу неправомірних дій посадових осіб Управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради, які допустили до участі спорідненні підприємства ТОВ «Крембуд», ТОВ «Тербуд», ТОВ «Газ-Пласт-Буд» було повідомлено Антимонопольний комітет України та Національну поліцію України який розпочав перевірку по даному факту.

З Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла відповідь за підписом начальника Гаврилюка С.В., що поліція не змогла провести перевірку та опитати представників ТОВ «Крембуд», ТОВ «Тербуд» оскільки Тернопільська міська рада не надала відповідь на їх запит. З відповіді начальника міського відділу поліції Гаврилюка Сергія ,який за сумісництвом є членом виконавчого комітету Тернопільської міської ради стає зрозуміло, що наша поліція не має жодного правового впливу на міську раду. Перевірка місцевими слідопитами проводилась формально , дали запит та чекали відповідь. Жодних дій з проведення перевірки даних підприємств поліцією не було проведено, а також не намагались встановити чи є в діях посадових осіб міської ради та ТОВ «Крембуд», ТОВ «Тербуд» ознаки злочинів.

Ці формальні відписки та перевірки показують низьку кваліфікацію правоохоронців Тернопільщини, та формальне ставлення до своїх обов’язків. Правоохоронцям не зрозуміло, що вони є обслуговуючими працівниками, які отримують заробітну плату з наших податків за виконання своєї роботи, а не просто за те що вони мають бути та виконувати роль таких собі бізнесуватих статистів по “виявленню” злочинів та правопорушення.

ГІП