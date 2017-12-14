Тернопільська студентка Марія Полиняк отримуватиме Президентську стипендію

Президент України Петро Порошенко призначив стипендії переможцям VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Приємно, що серед нагороджених є також студентка ІІ курсу факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Марія Полиняк, яка отримуватиме Президентську стипендію вже другий рік поспіль.

За інформацією прес-служби ТНПУ.