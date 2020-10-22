22:01 | 22.10.2020
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Новини Тернополя 

Поліція викрила схему збільшення кількості виборців у Тернополі: серед фігурантів – міський депутат від ЄС

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Ми уже повідомляли, що сьогодні за інформацією національної поліції у Тернопільській області декан одного з ВИШів організував “схему” серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж, перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі проводили у приміщенні університету. 

За інформацією 24 каналу, університетом, у якому діяла злочинна схема, є Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Деканом, який пропонував міняти виборчі адреси, може виявитись декан історичного факультету. Він є чинним депутатом міської ради від “Європейської Солідарності” і намагається потрапити туди знову після виборів 25 жовтня.

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