Кандидата на посаду мера Тернополя облили зеленкою (відео)

Поліцейські розшукують осіб, які вчинили хуліганські дії щодо одного із кандидатів на посаду мера Тернополя.

Подія трапилася у четвер, 22 жовтня, близько 18.43 години у Тернополі на вулиці Олени Кульчицької. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до протиправного.

На лінію 102 надійшло повідомлення від одного із кандидатів на посаду мера Тернополя про те, що невідомий чоловік наніс йому тілесні ушкодження та облив обличчя зеленкою. В цей час заявник виходив із приміщення одного із телеканалів

На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: оглянули місце події, встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з камери спостереження.

За попередніми даними, зловмисників було двоє. Один із них зростом близько 180 см, з бородою, в окулярах, був одягнений у шкіряну куртку. Його спільник – худорлявої статури, був у захисній масці.

Поліцейські звертаються до краян, якщо ви впізнали даних осіб, маєте інформацію про них, телефонуйте за номерами: (097) 408-71-76, 27-11-70 або на лінію 102. Анонімність гарантується.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство.