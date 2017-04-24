Патрульні знайшли викрадені номерні знаки

О пів на 10 годину ранку 23 квітня патрульні отримали повідомлення про те, що з Audi A6 викрали номерні знаки. Подія трапилася в ніч на 23 квітня на вулиці В. Симоненка.

«Коли я вранці прийшов до автомобіля, номерів вже не було… Лише на лобовому склі – записка, де російською написано, що номерні знаки можна повернути за номером телефону. Я зателефонував, але мобільний був вимкнений, тоді я набрав службу 102», – розповів патрульним заявник.

Патрульні поліцейські почали обстежувати прилеглу територію. Номерні знаки вони знайшли під контейнером для сміття. Їх полісмени повернули заявнику. Він дуже зрадів і подякував інспекторам за оперативну роботу.